1. Составьте предложения с созвучными словами. Как называются такие слова? 1) Безот??етный – безответственный 2) Добротный – добрый 3) Величавый – величественный
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1. Составьте предложения с созвучными словами. Как называются такие слова? 1) Безот??етный – безответственный 2) Добротный – добрый 3) Величавый – величественный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова называются : "синонимы"
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