1. Составьте предложения с созвучными словами. Как называются такие слова? 1) Безот??етный – безответственный 2) Добротный – добрый 3) Величавый – величественный

Русский язык

1. Составьте предложения с созвучными словами. Как называются такие слова? 1) Безот??етный – безответственный 2) Добротный – добрый 3) Величавый – величественный

Автор: Гость