Турист на автобусе проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. Какой общий путь преодолел турист?

Математика

Турист на автобусе проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. Какой общий путь преодолел турист?

Автор: Гость