Турист на автобусе проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. Какой общий путь преодолел турист?

Математика
Турист на автобусе проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. Какой общий путь преодолел турист?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40 5=8 (км) -это он прошёл пешком. 2)40+8=48(км) -всего
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