Весь проход ручья через лес - это путь длительной войны через припятствия по составу
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Весь проход ручья через лес - это путь длительной войны через припятствия по составу
Ответ(ы) на вопрос:
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Весь( мест) проход(сущ) ручья(сущ) через( ) это(мест) путь(сущ) длительной(прил) войны(сущ)
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