Образуй тданных слов трёхсложные слова...кот,коза,мышь,петух.
Русский язык
Образуй тданных слов трёхсложные слова...кот,коза,мышь,петух.
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Котёнок - 3 слога → ко-тё-нок Козлёнок - 3 слога → коз -лё-нок Мышонок - 3 слога → мы-шо-нок Петушок - 3 слога → пе-ту-шок
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