Помогите пж вопросы как историк с ответами к картине
Окружающий мир
Помогите пж вопросы как историк с ответами к картине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком году была эта битва.кто собрал русскую рать на борьбу с моголо- татарами кто благословил Дмитрия на бой с Мамаем почему Дмитрия назвали донским
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