Маленькая частица маленький кусочек чего-либо

Русский язык
Маленькая частица маленький кусочек чего-либо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Микроорганизм,насекомое,кнопка.
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