В семье двое детей. Если сложить их возраст а также возраст мамы и папы получится 86 лет. Сумма возрастов 8 лет назад была равна 55 годам а 12 лет назад составляла 44 года. Сколько лет детям?
Математика
В семье двое детей. Если сложить их возраст а также возраст мамы и папы получится 86 лет. Сумма возрастов 8 лет назад была равна 55 годам а 12 лет назад составляла 44 года. Сколько лет детям?
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