В семье двое детей. Если сложить их возраст а также возраст мамы и папы получится 86 лет. Сумма возрастов 8 лет назад была равна 55 годам а 12 лет назад составляла 44 года. Сколько лет детям?

Математика

В семье двое детей. Если сложить их возраст а также возраст мамы и папы получится 86 лет. Сумма возрастов 8 лет назад была равна 55 годам а 12 лет назад составляла 44 года. Сколько лет детям?

Автор: Гость