Вставьте в текст пропущены слова. На территории Прикубанья люди _____ появились в ??поху _____ палеолита, около _____ тысяч лет назад.
История
Вставьте в текст пропущены слова. На территории Прикубанья люди _____ появились в ??поху _____ палеолита, около _____ тысяч лет назад.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять тысяч веков назад - предположительно, именно тогда появились на Кубани первые люди. Двигаясь с юга, из Передней Азии, через горы Кавказа, они постепенно заселили Северо-западный Кавказ. Стоянки древнекаменного века (палеолита) обнаружены археологами по Черноморскому побережью
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