Слово ошибка обозначает действие или предмет
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Слово ошибка обозначает действие или предмет
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Турист на автобусе проехал 40км, что в 5 раз больше того пути, который он прошёл пешком. Какой общий путь преодолел турист?
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