1. Определите объём сосуда, если в него входит 2,4 кг керосина. 2. Деревянная модель для отливки металла сделана из сосны и имеет массу 2 кг. Какова масса чугунной детали, изготовленной по этой модели? 3. Найдите плотность желе...

Физика

1. Определите объём сосуда, если в него входит 2,4 кг керосина. 2. Деревянная модель для отливки металла сделана из сосны и имеет массу 2 кг. Какова масса чугунной детали, изготовленной по этой модели? 3. Найдите плотность железного бруска массой 787. Если его длина 0,5 см, ширина 20 см, высота 1 дм.

Автор: Гость