1. Определите объём сосуда, если в него входит 2,4 кг керосина. 2. Деревянная модель для отливки металла сделана из сосны и имеет массу 2 кг. Какова масса чугунной детали, изготовленной по этой модели? 3. Найдите плотность желе...
Физика
1. Определите объём сосуда, если в него входит 2,4 кг керосина. 2. Деревянная модель для отливки металла сделана из сосны и имеет массу 2 кг. Какова масса чугунной детали, изготовленной по этой модели? 3. Найдите плотность железного бруска массой 787. Если его длина 0,5 см, ширина 20 см, высота 1 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)V=m/p V=2. 4/800=0.003 м куб 2)V=m/p V модели из сосны =2/400=0.005 м куб m чугуна =pV m=7 000*0.005=35 кг 3)p=m/V p=0,787 кг / 0,005*0,2*0,1=7 840 кг/м³
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