1% от 200 руб 50% от 200 руб 30% от. 200 руб Это скоко рублей
Математика
1% от 200 руб 50% от 200 руб 30% от. 200 руб Это скоко рублей
Ответ(ы):
Гость:
200:100=2₽ 200:2=100₽ 200:100•30=60₽
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение по литературе:Рассказ "Муму" по плану 1.Какое впечатление на меня произ??ёл Герасим? 2.Герасим-главный герой рассказа "МУМУ" Кто та...
Русский язык
Он меньше устаёт,у него лучше память и внимание.Слово "лучше " каким членом предложения является??помогите пожалуйста
Алгебра