Сочинение по литературе:Рассказ "Муму" по плану 1.Какое впечатление на меня произ??ёл Герасим? 2.Герасим-главный герой рассказа "МУМУ" Кто такой Герасим? Как он выглядит? Какие поступки совершал? Какие качества Герасима п...
Литература
Сочинение по литературе:Рассказ "Муму" по плану 1.Какое впечатление на меня произ??ёл Герасим? 2.Герасим-главный герой рассказа "МУМУ" Кто такой Герасим? Как он выглядит? Какие поступки совершал? Какие качества Герасима проявляются в этих поступках? Чем Герасим отличается от остальных дворовых? Какие события повлияли на судьбу Герасима? 3.Заключение.Против чего протестует Герасим своим уходом в деревню?
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