1. Перепишите текст, заменяя числа словами, расставляя пропущенные знаки препи-нания. Ч…сы на Спасской башн… Кремля появились в XV веке. Они весили 60 пудов, то есть 960 килограм…ов. В XVIII веке на Спасской башне были устано...
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1. Перепишите текст, заменяя числа словами, расставляя пропущенные знаки препи-нания. Ч…сы на Спасской башн… Кремля появились в XV веке. Они весили 60 пудов, то есть 960 килограм…ов. В XVIII веке на Спасской башне были установле…ны но-вые часы для которых было отлито 13 к…локолов. Они имели (не)подвижную ча-совую стрелку и вращающ…йся ц…ферблат на котором было не 12 делений а 17, ибо древнерус…кие часы отм…чали время совсем не так как теперь. Петр I велел заменить эти часы на новые – на 12 часов. В сер…дине XIX3 века часы играли в 12, 15, 18 и 21 час марш Преображенского полка петровских времен. Его исполняли 58 колоколов. 19 из них сохранились. Ц…фры этих часов имели высоту 72 сантиметра.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы на Спасской башне Кремля появились в пятнадцатом веке. Они весили шестьдесят пудов, то есть девятьсот шестьдесят килограммов. В восемнадцатом веке на Спасской башне были установлены новые часы, для которых было отлито тринадцать колоколов. Они имели неподвижную часовую стрелку и вращающийся циферблат, на котором было не двенадцать делений, а семнадцать, ибо древнерусские часы отмечали время совсем не так как теперь. Петр Первый велел заменить эти часы на новые - на двенадцать часов. В середине девятнадцатого века часы играли в двенадцать, пятнадцать, восемнадцать и двадцать один час, марш Преображенского полка петровских времен. Его исполняли пятьдесят восемь колоколов, девятнадцать из них сохранились. Цифры этих часов имели высоту семьдесят два сантиметра.
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