1.По каким признакам слова в языке объединяются в части речи? Чем самостоятельные ??асти речи отличаются от служебных? 2.Назовите морфологические признаки имени существительного 3.Докажите что в данных предложениях одно выде...

Гость: Гость:

1.По каким признакам слова в языке объединяются в части речи? Морфологическим признакам. Чем самостоятельные части речи отличаются от служебных? Служебные части речи не имеют лексического значения и не являются членами предложения. 2.Назовите морфологические признаки имени существительного: Постоянные признаки: 1) род; 2) склонение; 3) одушевленное или неодушевленное; 4) собственное или нарицательное. Непостоянные признаки: 1) число; 2) падеж. 3.Докажите что в данных предложениях одно выделенное существительное одушевленное а другое неодушевленное. Я вижу орла высоко в небе. Я вижу вечерний Орёл. В первом предложение речь идет о птице (одушевленное), а во втором предложении название газеты (с большой буквы, неодушевленное). 4. На какие разряды делятся существительные в зависимости от своего значения? Дополните определения. а) Собирательные существительные обобщенно называют целый ряд однородных предметов. Например: молодежь, листва, толпа. б) Конкретные существительные называют единичные предметы или отдельных лиц. Например: карандаш, стол, вертолет. в) Вещественные существительные называют различные вещества: вода, молоко, газ. г) Отвлеченные существительные называют явления, воспринимаемые мысленно: радость, грусть, упрямство. 5. Приведите примеры существительных общего рода: лакомка, незнайка, соня, грязнуля, ябеда, невежа. 6. В чем особенность разносклоняемых существительных: они склоняются по разному, их нельзя отнести к одному типу склонения (например, бремя, время, стремя, вымя, пламя, племя, дитя). 7. Найдите среди данных слов существительные, которые в дательном падеже единственного числа имеют окончание –И: времени, знамени, племени. 8. Дополните правило Не с существительным пишется слитно: 1) если существительное не употребляется без НЕ, например: небылица, невежда, негодяй, нечисть. 2) Если существительное с не можно заменить синонимом без НЕ, например: неправда (ложь), неприятель (враг), несчастье (горе).