Просклонять на казахском языке: Мейраш, оқушы, кітап.
Қазақ тiлi
Просклонять на казахском языке: Мейраш, оқушы, кітап.
Ответ(ы):
Гость:
А.с ким? Мейраш (это имя?) илик.с кемнин? меурашнын б.с кемге мейрашге т.с кимни мейрашни ж.с кимде мейрашге ш.с кимден мейрашден к.с кемсен мейрашмен
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