Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них врезать маленький кружок. в банку нужно вылить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку наложить луковицу. ПОМОГИТЕ, ВЕРНО ЛИ УПОТРЕБЛЕ...

Русский язык
Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них врезать маленький кружок. в банку нужно вылить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку наложить луковицу. ПОМОГИТЕ, ВЕРНО ЛИ УПОТРЕБЛЕНЫ ПРИСТАВКИ В ГЛАГОЛАХ, И НУЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ ПРЕДЛОГИ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напишу глаголы, в которых ошибка (исправлю): отрезать, порезать, вырезать, налить, накрыть, положить (глаголы по порядку) предлоги: на, в, из, в,в
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