Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них врезать маленький кружок. в банку нужно вылить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку наложить луковицу. ПОМОГИТЕ, ВЕРНО ЛИ УПОТРЕБЛЕ...

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Надо срезать кусок картона надрезать его на квадратики и в каждом из них врезать маленький кружок. в банку нужно вылить водички укрыть её картонным квадратиком. в круглую дырочку наложить луковицу. ПОМОГИТЕ, ВЕРНО ЛИ УПОТРЕБЛЕНЫ ПРИСТАВКИ В ГЛАГОЛАХ, И НУЖНО ПОДЧЕРКНУТЬ ПРЕДЛОГИ

Автор: Гость