Количество симфоний в творческом наследии Моцарта? а)104 б)41 в)9
Музыка
Количество симфоний в творческом наследии Моцарта? а)104 б)41 в)9
Ответ(ы):
Гость:
Симфоний всего 41, значит Б
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