Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной.Сравните дроби.3 целых2/5 и 3,9

Математика
Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной.Сравните дроби.3 целых2/5 и 3,9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3,4 <3,9 т.к 3целых 2/5= 3,4
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