1)По улице шёл милиционер с собакой.Она немного прихрамывала.Когда она остановила??ь,я подошёл к ним.Милиционер заметил,что я заинтерисовался собакой,и разрешил её погдалить."Почему она хромает?"-спросил я.И лейтенант милиции р...

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1)По улице шёл милиционер с собакой.Она немного прихрамывала.Когда она остановила??ь,я подошёл к ним.Милиционер заметил,что я заинтерисовался собакой,и разрешил её погдалить."Почему она хромает?"-спросил я.И лейтенант милиции рассказал мне удивительную историю из жизни этой собаки. -----------Нужно придумать 2-ой обзац.------ Конец текста. Лейтенант закончил свой рассказ.Он с собакой направился к дому,а я ещё долго смотрел им в след и думал о верном четвероногом друге.

Автор: Гость