1)По улице шёл милиционер с собакой.Она немного прихрамывала.Когда она остановила??ь,я подошёл к ним.Милиционер заметил,что я заинтерисовался собакой,и разрешил её погдалить."Почему она хромает?"-спросил я.И лейтенант милиции р...
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1)По улице шёл милиционер с собакой.Она немного прихрамывала.Когда она остановила??ь,я подошёл к ним.Милиционер заметил,что я заинтерисовался собакой,и разрешил её погдалить."Почему она хромает?"-спросил я.И лейтенант милиции рассказал мне удивительную историю из жизни этой собаки. -----------Нужно придумать 2-ой обзац.------ Конец текста. Лейтенант закончил свой рассказ.Он с собакой направился к дому,а я ещё долго смотрел им в след и думал о верном четвероногом друге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как оказалось, собака помогала полицейским в расследованиях. И на одном деле милиционеру грозила опасность. Его могли прострелить, но собака вовремя подоспела и подставилась под пулю. Благо она не прошла сквозь кость, просто задела левую ногу и оставила след на всю жизнь в виде прихрамывания.
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