Придумай и запиши по три предложения так, что бы союз А соединял простые предложения в составе сложного.

Русский язык
Придумай и запиши по три предложения так, что бы союз А соединял простые предложения в составе сложного.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светит очень ярко,а день все равно холодный.
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