Найдите | -4 |,| 3/11 |,| -2 1/7 |,| -0,15 |,| 0 |,| 12,7 |,| -17/18 |
Математика
Найдите | -4 |,| 3/11 |,| -2 1/7 |,| -0,15 |,| 0 |,| 12,7 |,| -17/18 |
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4, 3/11, 2 1/7, 0.15, 0, 12.7, 17/18
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