Один шафер сделал за день 5 .рейсов другой 3 рейса в каждый рейс перевозили зерна поровну.1 шофер перевез на 30 т. Больше чем 2 сколько зерна перевез каждый шафер?

Математика

Один шафер сделал за день 5 .рейсов другой 3 рейса в каждый рейс перевозили зерна поровну.1 шофер перевез на 30 т. Больше чем 2 сколько зерна перевез каждый шафер?

Автор: Гость