Один шафер сделал за день 5 .рейсов другой 3 рейса в каждый рейс перевозили зерна поровну.1 шофер перевез на 30 т. Больше чем 2 сколько зерна перевез каждый шафер?

Математика
Один шафер сделал за день 5 .рейсов другой 3 рейса в каждый рейс перевозили зерна поровну.1 шофер перевез на 30 т. Больше чем 2 сколько зерна перевез каждый шафер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - сколько шофер перевозил за 1 рейс,  y - сколько первый шофер перевез за день. Получаем 5х=y и 3х=y-30  y=75 тонн (перевез первый шофер), второй на 30 тонн меньше , т.е. 45 тонн
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