Один шафер сделал за день 5 .рейсов другой 3 рейса в каждый рейс перевозили зерна поровну.1 шофер перевез на 30 т. Больше чем 2 сколько зерна перевез каждый шафер?
Математика
Один шафер сделал за день 5 .рейсов другой 3 рейса в каждый рейс перевозили зерна поровну.1 шофер перевез на 30 т. Больше чем 2 сколько зерна перевез каждый шафер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - сколько шофер перевозил за 1 рейс, y - сколько первый шофер перевез за день. Получаем 5х=y и 3х=y-30 y=75 тонн (перевез первый шофер), второй на 30 тонн меньше , т.е. 45 тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина участка прямоугольной формы равна 2 км, а ширина - 800 м. Фермер заготовил 24 ц с??на с каждого гектара. На сколько коров хватит заготовленно...
Русский язык
Математика
25 метров проволоки весят 700 грамм.взяли два сотке проволоки .в одном мотке 30 метров проволоки,а в другом на 15 метров больше.сколько весит кажды...
Английский язык
Английский язык