1.Почему человек,умеющий читать и писать,казался египтянам настоящим мудрецом? 2.Чему учили детей в школа древнего Египта? 3.На чём и чем писали ученики египетских школ? 4 почему окончившие школу египтяне могли позволить се...

Гость: Гость:

1)Потому что именно а Эгипте была произведена бумага и люди начали писать.Там много философов,мудрецов и Великих людей.2)в школе учили философии,чтению и письму.3) писали на глиняных дощечках,на папирусе,на шкурах животных чаще овец,на земле,на пещерах.Писали пером.4) Наверное они уже были научины писать и читать -считались мудрецами.