1. Получите металл восстановлением его из оксида при помощи H2, Al, C, CO:Запишите уравнения, составьте ОВР для реакций с железом. •Fe (III) •Cu (II) •Zn (II) •Pb (II) •Sn (II).

Химия

1. Получите металл восстановлением его из оксида при помощи H2, Al, C, CO:Запишите уравнения, составьте ОВР для реакций с железом. •Fe (III) •Cu (II) •Zn (II) •Pb (II) •Sn (II).

Автор: Гость