1. Получите металл восстановлением его из оксида при помощи H2, Al, C, CO:Запишите уравнения, составьте ОВР для реакций с железом. •Fe (III) •Cu (II) •Zn (II) •Pb (II) •Sn (II).
Химия
1. Получите металл восстановлением его из оксида при помощи H2, Al, C, CO:Запишите уравнения, составьте ОВР для реакций с железом. •Fe (III) •Cu (II) •Zn (II) •Pb (II) •Sn (II).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2 восстанавливает чистые металлы из их оксидов CuO+H2->Cu+h2o
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