1. Помогите пожалуйста Дайте определение понятиям: Сорт – это… Порода – это… Штамм – это…
Биология
1. Помогите пожалуйста Дайте определение понятиям: Сорт – это… Порода – это… Штамм – это…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Штамм (от нем. Stamm, буквально — «ствол», «основа») — чистая культура вирусов, бактерий, других микроорганизмов или культура клеток, изолированная в определённое время и в определённом месте. Порода — это качественно своеобразная, достаточно многочисленная, целостная группа животных одного вида, созданная творческим трудом человека, имеющая общую историю развития, характеризующуюся специфическими морфологическими и хозяйственно полезными свойствами и типом телосложения, которые передаются по наследству, и имеющую в своей структуре необходимое количество линий. Потомки родителей одной и той же породы получают по наследству те же единообразные черты, причём «чистота породы» является обязательным требованием для породы. Потомки, полученные в результате скрещивания животных из одной породы с животными другой породы, известны как гибриды или помеси. Породы растений более известны как сорта, и потомки от скрещивания сортов сельскохозяйственных культур (или видов) известны как гибриды. Породы, как правило, не имеют научной классификации (хотя при надобности провести её можно). Обычно породы, классифицируются в соответствии с внешними признаками. Сорт (англ. cultivar) — группа культурных растений, полученная в результате селекции в рамках низшего из известных ботанических таксонов и обладающая определённым набором характеристик (полезных или декоративных), который отличает эту группу растений от других растений того же вида.
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