1. Послевоенный экономический рост 1945 - 1990 гг. в США прерывался экономическими спадами в такие годы: 1949 - 1950 , 1958 , 1961 ,1971-1972,1975, 1982-1983. Определите, сколько в среднем длился экономический цикл.
Технология
1. Послевоенный экономический рост 1945 - 1990 гг. в США прерывался экономическими спадами в такие годы: 1949 - 1950 , 1958 , 1961 ,1971-1972,1975, 1982-1983. Определите, сколько в среднем длился экономический цикл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось, что в среднем экономический цекл длился 5-6 лет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
подбери к данным наречиям антонимы и запишите.Например;Светло-темно.Вот слова. Близко,много,быстро,грустно,громко,жарка,легко,неправильно,решительн...
Математика
Пальто и куртка вместе стоят 14000 тенге.Пальто дороже куртки на 1800 тенге.Сколько стоит пальто и сколько стоит куртка?Начни рассуждать и составля...
Математика
У Кати 70 р. Она купила 3 карандаша по 8 р. и 2 открытки по 16 р. Хватит ли ей денег на покупку блакнота, который стоит 14 рублей