1. Послевоенный экономический рост 1945 - 1990 гг. в США прерывался экономическими спадами в такие годы: 1949 - 1950 , 1958 , 1961 ,1971-1972,1975, 1982-1983. Определите, сколько в среднем длился экономический цикл.

Технология

1. Послевоенный экономический рост 1945 - 1990 гг. в США прерывался экономическими спадами в такие годы: 1949 - 1950 , 1958 , 1961 ,1971-1972,1975, 1982-1983. Определите, сколько в среднем длился экономический цикл.

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