1)При каких условиях рациональное выражение имеет смысл? a) 2)Составьте рациональное выражение, содержащие переменную а в знаменателе, чтобы оно имело смысл при всех значениях переменной а .
Математика
1)При каких условиях рациональное выражение имеет смысл? a) 2)Составьте рациональное выражение, содержащие переменную а в знаменателе, чтобы оно имело смысл при всех значениях переменной а .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Выражение имеет смысл, когда нет неопределенности в виде деления на ноль. Смотрим на знаменатель и находим х²-х = 0 или х*(х-1)=0 или х1 = 0 или х2 = 1. ВЫВОД-ОТВЕТ х≠0 и х≠1 2) Например
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