1.Причины революции в Италии ? 2.Этапы национально освободительной войны ? 3.Национальные герой Италии Камилло Кавур ,Д.Мадзини,Д.Гарибальди ? 4,Почему Д.Гарибальди не стал главой Рима , а тихо ушел в сторону ?

История

1.Причины революции в Италии ? 2.Этапы национально освободительной войны ? 3.Национальные герой Италии Камилло Кавур ,Д.Мадзини,Д.Гарибальди ? 4,Почему Д.Гарибальди не стал главой Рима , а тихо ушел в сторону ?

Автор: Гость