1.Причины революции в Италии ? 2.Этапы национально освободительной войны ? 3.Национальные герой Италии Камилло Кавур ,Д.Мадзини,Д.Гарибальди ? 4,Почему Д.Гарибальди не стал главой Рима , а тихо ушел в сторону ?
История
1.Причины революции в Италии ? 2.Этапы национально освободительной войны ? 3.Национальные герой Италии Камилло Кавур ,Д.Мадзини,Д.Гарибальди ? 4,Почему Д.Гарибальди не стал главой Рима , а тихо ушел в сторону ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корупция была причиной революции в италии
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