1.Природные зоны и их особенности 2.народы населяющих Австралию. Их занятия Про а??стралию
География
1.Природные зоны и их особенности 2.народы населяющих Австралию. Их занятия Про а??стралию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Население Австралии 20млн чел, 99,5или95% из них эмигранты,то есть, приезжие,их называют Австралийцами.А остальное население то есть коренные жители их называют аборигенами.Австралия входит в СВВ-содружество возглавляемые Великобританией.Кстати там больше кенгуру чем людей!!!✌удачи.
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