Неопределёная форма слова встретить

Русский язык
Неопределёная форма слова встретить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и есть (Что сделать?) - встретить
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