Петька схватил за крыло пеструю курицу. над каждым словом написать какой частью р??чи является?

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Петька схватил за крыло пеструю курицу. над каждым словом написать какой частью р??чи является?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петька (существительное) схватил (глагол) за (предлог) крыло (существительно) пеструю (прилагательное) курицу (существительное) 
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