Задача основанием пирамиды Хеопса является квадрат со стороной 230м.Туристы восхи??ающиеся ею,двигаются со скоростью 0,31м/м.Успеют ли они обойти всю пирамиду за один час?
Математика
Задача основанием пирамиды Хеопса является квадрат со стороной 230м.Туристы восхи??ающиеся ею,двигаются со скоростью 0,31м/м.Успеют ли они обойти всю пирамиду за один час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=4×а=4×230=920м за 1 час пройдут 0.31×60=18,6 м не успеют вопрос: точно 0.31 м/мин не в сек? че-то медленные туристы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Другие предметы
Математика