Задача основанием пирамиды Хеопса является квадрат со стороной 230м.Туристы восхи??ающиеся ею,двигаются со скоростью 0,31м/м.Успеют ли они обойти всю пирамиду за один час?

Математика

Задача основанием пирамиды Хеопса является квадрат со стороной 230м.Туристы восхи??ающиеся ею,двигаются со скоростью 0,31м/м.Успеют ли они обойти всю пирамиду за один час?

Автор: Гость