Какой наибольшей площади участок смог бы огородить дядя Самед при помощи констру??ции длиной 20м?

Математика
Какой наибольшей площади участок смог бы огородить дядя Самед при помощи констру??ции длиной 20м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×4=24 (м²) площадь (6+4)×2=20 (м) - периметр участка, длина конструкции.
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