Какой наибольшей площади участок смог бы огородить дядя Самед при помощи констру??ции длиной 20м?
Математика
Какой наибольшей площади участок смог бы огородить дядя Самед при помощи констру??ции длиной 20м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6×4=24 (м²) площадь (6+4)×2=20 (м) - периметр участка, длина конструкции.
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