Подскажите формулу грузоподъемности

Физика
Подскажите формулу грузоподъемности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т = 0,75 V•1000 - М.
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