Подскажите формулу грузоподъемности
Физика
Подскажите формулу грузоподъемности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т = 0,75 V•1000 - М.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Напишите соответствующее притяжательное местоимение. 1. I like to play with …….. pets. 2. You can play with ……… cars in the room. 3. He can ...
Другие предметы
Геометрия
Укажите в ответе номера верных утверждений 1) Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую 2) Любые два равносторонних тр...
Математика