Решите: I - 5.1 I + ( - 3.6 )
Математика
Решите: I - 5.1 I + ( - 3.6 )
Ответ(ы) на вопрос:
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ответ I - 5.1 I + ( - 3.6 )= -8,7
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