Решите: I - 5.1 I + ( - 3.6 )

Математика
Решите: I - 5.1 I + ( - 3.6 )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 ответ I - 5.1 I + ( - 3.6 )=  -8,7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выберите из чисел 11 9 10 15 12 14 16 18 20 21 двузначные числа которые можно записать в виде ??уммы двух одинаковых однозначных чисел .трех одинак...
Ответить
Математика
Как называется пространственная фигура ,если ее основанием является квадрат, а 4 боковые грани- треугольники ? А) треугольная призма Б)квадратн...
Ответить
Русский язык
Напишите цифры словами Не поднялся он по 177 лестницам,не заглянул в 1945 окон
Ответить
Алгебра
Ребяяяят, 2 номер, хелп
Ответить
Математика
2cos^2(п\2+x)+корень из 3sin2x=0 [ 9п\2;6п ]
Ответить