Выберите из чисел 11 9 10 15 12 14 16 18 20 21 двузначные числа которые можно записать в виде ??уммы двух одинаковых однозначных чисел .трех одинаковых однозначных чисел?

Математика
Выберите из чисел 11 9 10 15 12 14 16 18 20 21 двузначные числа которые можно записать в виде ??уммы двух одинаковых однозначных чисел .трех одинаковых однозначных чисел?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10, 12, 14, 16, 18, 20; 2) 9, 15, 12, 18, 21.
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