Выберите из чисел 11 9 10 15 12 14 16 18 20 21 двузначные числа которые можно записать в виде ??уммы двух одинаковых однозначных чисел .трех одинаковых однозначных чисел?

Математика

Выберите из чисел 11 9 10 15 12 14 16 18 20 21 двузначные числа которые можно записать в виде ??уммы двух одинаковых однозначных чисел .трех одинаковых однозначных чисел?

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