Решите уравнение (2-y)(3+y)=0; y^2+4y=0;3x^2-7x=0
Алгебра
Решите уравнение (2-y)(3+y)=0; y^2+4y=0;3x^2-7x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2-у)(3+у)=0 6+2у-3у-у²=0 - у²-у+6=0 у²+у-6=0 D=1+24=25=+-5² у1= (-1-5)/2= - 3 у2= (-1+5)/2=2 у²+4у=0 у(у+4)=0 у+4=0 у= - 4 3х²-7=0 D=84=+-9.16² х=1,53
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