В году365дней и 53 вторника какой день недели был 1 января этого года

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Воскресенье. Этот год состоял из 52 недель и еще одного дня. В 52 неделях было 52 вторника, значит последний день года – вторник. Каждая из 52 предшествующих этому вторнику недель оканчивалась понедельником и, следовательно, начиналась с воскресенья. Следовательно, этот год начался с воскресенья.