Подскажите пожалуйста в английском языке слово glasses употребляеться с many или much?
Английский язык
Подскажите пожалуйста в английском языке слово glasses употребляеться с many или much?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря где. Если вопрос и отрицание - many. Если в положительном - вообще употребляется a lot of. A much - с неисчисляемыми существительными (milk, water и др.).
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