Подскажите пожалуйста в английском языке слово glasses употребляеться с many или much?

Английский язык
Подскажите пожалуйста в английском языке слово glasses употребляеться с many или much?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря где. Если вопрос и отрицание - many. Если  в положительном - вообще употребляется a lot of. A much  - с неисчисляемыми существительными (milk, water и др.). 
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