Мини соч. на тему: "Зима". с наречиями : Ещё, свежо, колюче, хорошо, блестяще, волнующе. ( у наречия не изменять форму)

Русский язык
Мини соч. на тему: "Зима". с наречиями : Ещё, свежо, колюче, хорошо, блестяще, волнующе. ( у наречия не изменять форму)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ещё не опали все пожелтевшие листья с деревьев, а уже повалил пушистый снег. Так свежо, так хорошо стало! Мороз колюче жжет щеки. Блестяще переливаются новенькие белые шапочки на крышах домов. Все вокруг волнующе кричит о приближении праздников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать четыре слова; .сущ. одуш. собст.ед.ч.
Ответить
История
Сколько часов спал гитлер? помогите плиииз
Ответить
Химия
KMnO4+Na2SO3 решить уравнение, прибавить к полученному результату H2O. Найти окислитель ?? восстановитель.
Ответить
Алгебра
Помогите решить логарифмическое уравнение: log √3x+4 5 * log5 x=1 В данном случае выраже??ие 3x+4 полностью под корнем. Дальше напишу словами что...
Ответить
Математика
Нав­стре­чу друг другу из двух сел, рас­сто­я­ние между ко­то­ры­ми – 30 км, од­но??вре­мен­но вышли два пе­ше­хо­да. Один шел со ско­ро­стью 4 км/...
Ответить