Мини соч. на тему: "Зима". с наречиями : Ещё, свежо, колюче, хорошо, блестяще, волнующе. ( у наречия не изменять форму)

Гость: Гость:

Ещё не опали все пожелтевшие листья с деревьев, а уже повалил пушистый снег. Так свежо, так хорошо стало! Мороз колюче жжет щеки. Блестяще переливаются новенькие белые шапочки на крышах домов. Все вокруг волнующе кричит о приближении праздников.