KMnO4+Na2SO3 решить уравнение, прибавить к полученному результату H2O. Найти окислитель ?? восстановитель.

Химия
KMnO4+Na2SO3 решить уравнение, прибавить к полученному результату H2O. Найти окислитель ?? восстановитель.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить логарифмическое уравнение: log √3x+4 5 * log5 x=1 В данном случае выраже??ие 3x+4 полностью под корнем. Дальше напишу словами что...
Ответить
Математика
Нав­стре­чу друг другу из двух сел, рас­сто­я­ние между ко­то­ры­ми – 30 км, од­но??вре­мен­но вышли два пе­ше­хо­да. Один шел со ско­ро­стью 4 км/...
Ответить
Математика
Решите неравенство. Скриншот во вложении.
Ответить
Математика
Выполнить действия. 4 т : 200 кг= 6 м : 30 см= 1 км : 400 м = 6 кг : 100 г 360 г : 60 г = 6 м 30 см : 90 см = Прошу только ОТВЕТ!!!!!...
Ответить
Другие предметы
Гражданин уплачивает алименты на двух несовершеннолетних детей. После того как о?? стал содержать и своих нетрудоспособных родителей (пенсионеров п...
Ответить