Выполнить действия. 4 т : 200 кг= 6 м : 30 см= 1 км : 400 м = 6 кг : 100 г 360 г : 60 г = 6 м 30 см : 90 см = Прошу только ОТВЕТ!!!!!! Зарание Спасибо!!!!♥♥♥

Математика
Выполнить действия. 4 т : 200 кг= 6 м : 30 см= 1 км : 400 м = 6 кг : 100 г 360 г : 60 г = 6 м 30 см : 90 см = Прошу только ОТВЕТ!!!!!! Зарание Спасибо!!!!♥♥♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000кг/200кг=5 6м/30см=600см/30см=20 1км/400м=1000м/400м=2,5 6кг/100г=6000г/100г=60 360г/60г=6 6м30см/90см=630см/90см=7
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