Выполнить действия. 4 т : 200 кг= 6 м : 30 см= 1 км : 400 м = 6 кг : 100 г 360 г : 60 г = 6 м 30 см : 90 см = Прошу только ОТВЕТ!!!!!! Зарание Спасибо!!!!♥♥♥

Математика

Выполнить действия. 4 т : 200 кг= 6 м : 30 см= 1 км : 400 м = 6 кг : 100 г 360 г : 60 г = 6 м 30 см : 90 см = Прошу только ОТВЕТ!!!!!! Зарание Спасибо!!!!♥♥♥

Автор: Гость