№35. Впиши новое словарное слово.Подчеркни в нем буквы,написанные которых нужно запомнить.Вставь нужные буквы.В выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставь ударение.В скобках укажи число и падеж. Трактористу Н...

Русский язык

№35. Впиши новое словарное слово.Подчеркни в нем буквы,написанные которых нужно запомнить.Вставь нужные буквы.В выделенном слове подчеркни последнюю букву основы и поставь ударение.В скобках укажи число и падеж. Трактористу Не до сна- За околицей (____) Весна! Вывел _____на раздолье, Плугом острым пашет поле. (В.Мусатов) Найди в тексте слово,редственное слово словарному слову.Выпиши его в начальной форме.Письменно покажи,как оно образовано. __________________________________ __________________________________

Автор: Гость