Помогите с задачей на внутреннюю энергию идеального газа. Ясно, что если процесс изотермический, энергия не меняется, но как ее найти?

Физика
Помогите с задачей на внутреннюю энергию идеального газа. Ясно, что если процесс изотермический, энергия не меняется, но как ее найти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=3*P1*V1/2= 1500 Дж И во втором случае, как правильно замечено, она не изменится( закон Бойля-Мариотта тому доказательство )
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