Помогите с задачей на внутреннюю энергию идеального газа. Ясно, что если процесс изотермический, энергия не меняется, но как ее найти?

Физика

Помогите с задачей на внутреннюю энергию идеального газа. Ясно, что если процесс изотермический, энергия не меняется, но как ее найти?

Автор: Гость