Визначте основні напрямки ускладнення кровоносної системи хребетних тварин

Биология
Визначте основні напрямки ускладнення кровоносної системи хребетних тварин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое главное: разделение кровообращения на ДВА круга и усложнение сердца. У рыб ОДИН круг кровообращения и двухкамерное сердце. Уже у амфибий сердце трёхкамерное и появляется ВТОРОЙ круг. У пресмыкающихся сердце тоже трёхкамерное (один желудочек, кровь смешанная, хоть у крокодилов перегородка в желудочке почти сплошная). А вот у птиц и млекопитающих два круга полностью разделены и четырёхкамерное сердце!  Кроме того. птицы и млекопитающие теплокровны. Это колоссальный ароморфоз. дающий этим двум классам позвоночных громадные эволюционные преимущества.
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