Визначте основні напрямки ускладнення кровоносної системи хребетних тварин

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Самое главное: разделение кровообращения на ДВА круга и усложнение сердца. У рыб ОДИН круг кровообращения и двухкамерное сердце. Уже у амфибий сердце трёхкамерное и появляется ВТОРОЙ круг. У пресмыкающихся сердце тоже трёхкамерное (один желудочек, кровь смешанная, хоть у крокодилов перегородка в желудочке почти сплошная). А вот у птиц и млекопитающих два круга полностью разделены и четырёхкамерное сердце! Кроме того. птицы и млекопитающие теплокровны. Это колоссальный ароморфоз. дающий этим двум классам позвоночных громадные эволюционные преимущества.