Нав­стре­чу друг другу из двух сел, рас­сто­я­ние между ко­то­ры­ми – 30 км, од­но??вре­мен­но вышли два пе­ше­хо­да. Один шел со ско­ро­стью 4 км/ч, а дру­гой – со ско­ро­стью 5 км/ч. На сколь­ко ки­ло­мет­ров они сбли­зят­ся ...

Математика
Нав­стре­чу друг другу из двух сел, рас­сто­я­ние между ко­то­ры­ми – 30 км, од­но??вре­мен­но вышли два пе­ше­хо­да. Один шел со ско­ро­стью 4 км/ч, а дру­гой – со ско­ро­стью 5 км/ч. На сколь­ко ки­ло­мет­ров они сбли­зят­ся за 1 час пути? А за три часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 + 5 = 9 км/ч скорость сближения за 1 час пути 9 * 3 = 27 км сблизятся за 3 часа пути Ответ 9 км, 27 км
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