Навстречу друг другу из двух сел, расстояние между которыми – 30 км, одно??временно вышли два пешехода. Один шел со скоростью 4 км/ч, а другой – со скоростью 5 км/ч. На сколько километров они сблизятся ...
Математика
Навстречу друг другу из двух сел, расстояние между которыми – 30 км, одно??временно вышли два пешехода. Один шел со скоростью 4 км/ч, а другой – со скоростью 5 км/ч. На сколько километров они сблизятся за 1 час пути? А за три часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 + 5 = 9 км/ч скорость сближения за 1 час пути 9 * 3 = 27 км сблизятся за 3 часа пути Ответ 9 км, 27 км
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