Нав­стре­чу друг другу из двух сел, рас­сто­я­ние между ко­то­ры­ми – 30 км, од­но??вре­мен­но вышли два пе­ше­хо­да. Один шел со ско­ро­стью 4 км/ч, а дру­гой – со ско­ро­стью 5 км/ч. На сколь­ко ки­ло­мет­ров они сбли­зят­ся ...

Математика

Нав­стре­чу друг другу из двух сел, рас­сто­я­ние между ко­то­ры­ми – 30 км, од­но??вре­мен­но вышли два пе­ше­хо­да. Один шел со ско­ро­стью 4 км/ч, а дру­гой – со ско­ро­стью 5 км/ч. На сколь­ко ки­ло­мет­ров они сбли­зят­ся за 1 час пути? А за три часа?

Автор: Гость