Как ты понимаешь значение словосочетание скатка шинели
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Как ты понимаешь значение словосочетание скатка шинели
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше солдатам выдавались шинели. И во время походов солдаты ее как бы скручивали и обвязывали вокруг себя (как показано на рисунке) для экономии места в вещь мешке и в случае дождя ее удобней было надеть... Такое ношение шинели знакомо нам из фильмов про Великую Отечественную Войну.
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