Он гоняется за курами дергает за хвост кошку. Слово кошку определить склонение и падеж
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Он гоняется за курами дергает за хвост кошку. Слово кошку определить склонение и падеж
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Кошка - В.п. 1скл женский род
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