В результате восстания древлян в 945 году: 1)распалось Древнерусское государство.2) ??овгородцы пригласили на княжение Рюрика. 3)был упорядочен сбор дани. 4)произошло объеденение Новгородских и киевских земель?

История

В результате восстания древлян в 945 году: 1)распалось Древнерусское государство.2) ??овгородцы пригласили на княжение Рюрика. 3)был упорядочен сбор дани. 4)произошло объеденение Новгородских и киевских земель?

Автор: Гость