В результате восстания древлян в 945 году: 1)распалось Древнерусское государство.2) ??овгородцы пригласили на княжение Рюрика. 3)был упорядочен сбор дани. 4)произошло объеденение Новгородских и киевских земель?

История
В результате восстания древлян в 945 году: 1)распалось Древнерусское государство.2) ??овгородцы пригласили на княжение Рюрика. 3)был упорядочен сбор дани. 4)произошло объеденение Новгородских и киевских земель?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был упорядочен сбор дани.
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