Выполни действие5 7/15-(71/2-(4 29/60-(2 1/5- 1 5/6)))=

Математика
Выполни действие5 7/15-(71/2-(4 29/60-(2 1/5- 1 5/6)))=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 1/5  -  1 5/6 = 11/5  -  11/6 =(11*6  -  11 * 5)/30 = 66/30  -  55/30 =  11/30 2)4 29/60  -  11/30 = 269/60  -  11/30  =(269 * 1  - 11 * 2)/60 = 269/60 - 22/60 =  247/60 = 4 7/60 3)71/2  -  4 7/60 = 71/2  -  247/60 =   (71 *30  -  247 *1)/60 = 2130/60  -  247/60 =  1883/60 = 31 23/60 4)5 7/15  -  31 23/60 = 82/15  - 1883/60 =    (82 * 4 -1883 * 1)/60 = 328 /60 -  1883/60 =  - 1555/60 = - 311/12 = - 25 11/12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
13902:42 решите в столбик ставлю спосибо
Ответить
Русский язык
Составить два предложения:1)с причастным оборотом,2)с деепричастным оборотом. заранее спасибо
Ответить
Английский язык
Помогите Английский 8 класс (report the sentences) из прямой речи в косвенную. 1. "i got my exam results last week", sam told them. 2. " i shal...
Ответить
Русский язык
Глагол в неопределённой форме может быть любым членом предложения. Каким членом предложения является выделенное слово? Он тайный гипнотизёр, - расс...
Ответить
Технология
Что такое анализ идеи?????
Ответить